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الصحة في غزة: استشهاد طفلين داخل قسم العناية المركزة بعد توقف مولدات مستشفى كمال عدوان واستهداف محطة الأكسيجين

الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٤٢ بتوقيت غرينتش

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