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حزب الله يستهدف بالصواريخ تجمعا لقوات الاحتلال في مستعمرة كريات شمونة

الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:١٦ بتوقيت غرينتش

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