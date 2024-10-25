قناة العالم
الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٩:٣٦ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
طوفان الأقصى
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
مقالات
غرافيك
برامج
أقسام أخری
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
هاشتاغ
البعد الرابع
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
شرق آسيا
آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
عاجل
حزب الله يعلن تنفيذ 48 عملية تصدي لمحاولات توغل قوات الاحتلال الإسرائيلي وضد مواقع وقواعد انتشاره ومستوطنات في شمال فلسطين المحتلة
عاجل
إعلام الاحتلال: صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونة ومحيطها في إصبع الجليل
عاجل
إعلام الاحتلال: صفارات الإنذار تدوي في كفار جلعادي في إصبع الجليل
عاجل
غارة إسرائيلية على منطقة الليلكي وبرج البراجنة بالضاحية الجنوبية لبيروت
عاجل
سرايا القدس: قصفنا بصواريخ (107) مقر قيادة وسيطرة للاحتلال بمحور نتساريم
عاجل
حزب الله يستهدف بالصواريخ تجمعا لقوات الاحتلال في مستعمرة كريات شمونة
عاجل
غارة إسرائيلية على منطقة الكفاءات بالضاحية الجنوبية لبيروت
عاجل
الصحة في غزة: استشهاد طفلين داخل قسم العناية المركزة بعد توقف مولدات مستشفى كمال عدوان واستهداف محطة الأكسيجين
عاجل
الصحة في غزة: الوضع داخل مستشفى كمال عدوان يزداد سوءا بشكل مقلق
عاجل
حزب الله يستهدف تجمعا لقوات الاحتلال في مستعمرتي كفر جلعادي ومسكفعام
إعلام الاحتلال: صفارات الإنذار تدوي في كفار جلعادي في إصبع الجليل
الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:١٣ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
عاجل
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
الأکثر مشاهدة
اخترنا لکم
خاص بقناة العالم..
كيف صمد القطاع الصحي خلال عام من حرب الإبادة علی غزة؟
رغم قصف الاحتلال لمبنى مكتب العالم..
شاهد.. قناة العالم تغطي عاما كاملا من الابادة والتطهير العرقي في فلسطين
عام علی العدوان الاسرائيلي..
'اسرائيل' تستخدم المنهج الداعشي في حرب التوحش علی المنطقة
خاص بقناة العالم..
خبير عسكري يکشف عن سرّ مقتل نقيب اسرائيلي في العديسة
فيديوغرافيك..
في 10 دقائق.. صواريخ ايرانية تعبر فوق البوارج الامريكية
مقالات و تحليلات
رحيل عباس المقاومة وسيدها 'الشهيد السيدهاشم صفي الدين'
الاحتلال يستهدف الأحياء السكنية في شمال غزة بالأسلحة المحرمة دوليا
منظومة "ثاد" لن تمنع الرد الإيراني الحتمي
هل تغتال الاستخبارات الامريكية ترامب ؟
ظاهرة الهروب في "جيش الإحتلال الإسرائيلي".. حقائق وأرقام
روابط
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2024 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2024 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.