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حزب الله يعلن تنفيذ 48 عملية تصدي لمحاولات توغل قوات الاحتلال الإسرائيلي وضد مواقع وقواعد انتشاره ومستوطنات في شمال فلسطين المحتلة

الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٣٥ بتوقيت غرينتش

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