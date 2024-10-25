الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤
١١:٠٨ GMT
فارسی
البث المباشر

غارات إسرائيلية على مدينة النبطية جنوبي لبنان ومحيط مدينة بعلبك شرقي لبنان

الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٥٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :