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الخارجية الإيرانية: تقرير "نيويورك تايمز" حول عدم رد إيران على هجوم إسرائيلي محدود مضلل وأي اعتداء إسرائيلي سيواجه برد قاس فورا

الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٠٠ بتوقيت غرينتش

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