الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤
١١:٠٩ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر لبنانية: غارة إسرائيلية تستهدف بلدة الخرايب في قضاء صيدا

الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٣٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :