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الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء دمشق

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء دمشق
الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:٠٨ بتوقيت غرينتش

أعلن التلفزيون الرسمي السوري فجر اليوم الجمعة عن سماع دوي انفجارات في ريف دمشق والمنطقة الوسطى في البلاد.

يتبع..

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الدفاعات الجوية السورية تتصدى لاهداف معادية بسماء دمشق