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مصدر أمني: بعض أصوات الانفجارات في محيط طهران ناتجة عن تفعيل أنظمة الدفاع الجوي

الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:٣٦ بتوقيت غرينتش

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