السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٢:١٣ GMT
فارسی
البث المباشر

الدفاع الجوي في طهران: الأصوات التي سمعت كانت نتيجة تفعيل الدفاعات الجوية في صد محاولات الكيان الصهيوني لاستهداف 3 نقاط خارج العاصمة

السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٢٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :