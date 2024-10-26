المقاومة العراقية: هاجمنا هدفاً عسكرياً في عكا المحتلة بالطيران المسير 

وقالت المقاومة الاسلامية في العراق في بيان صادر عنها:

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم

(أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ)

صدق الله العليّ العظيم

استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الاسلامية في العراق فجر اليوم السبت 26-10-2024 ، هدفاً عسكرياً في عكا المحتلة ، بواسطة الطيران المسير ، وتؤكد المقاومة الإسلامية، استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.



(وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)

المقاومة الإسلامية في العراق

السبت ٢٢ - ربيع الثاني - ١٤٤٦ هـ

هذا ودوت صفارات الانذار الاسرائيلية في عطا في حين أظهر مقطع فيديو متداول وصول المسيرة العراقية الى هدفها.