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الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف في سماء طهران وبعض النقاط الحدودية

السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:١٨ بتوقيت غرينتش

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