السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٣:٤٥ GMT
فارسی
البث المباشر

هيئة الطيار المدني في إيران: إلغاء الرحلات الجوية حتى إشعار آخر

السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:١٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :