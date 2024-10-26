السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٣:٤٥ GMT
فارسی
البث المباشر

أنظمة الدفاع الجوي في إيران تعلن التصدي لمحاولات إسرائيلية لاستهداف مقرات عسكرية في محافظات طهران وخوزستان وإيلام

السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:١٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :