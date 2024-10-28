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مدير مطار الإمام الخميني الدولي بطهران: المطار يواصل العمل وفق الجدول المقرر ولم يتم الإبلاغ عن أي حادث أمني

السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٥٦ بتوقيت غرينتش

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