قمة البريكس.. كسر الهيمنة الغربية

العالم – باختصار

الرئيس الإيراني دعا مجموعة "بريكس" إلى استثمار إمكاناتها لوقف العدوان على غزة ولبنان.

مسعود بزشكيان: ما نشهده في فلسطين ولبنان تعميق للحرب إزاء الإهمال والتهاون في حقوق الشعوب.

بزشكيان: الولايات المتحدة أججت النزاعات ونحن نرى ما يجري في فلسطين ولبنان اليوم.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: التوتر الجيوسياسي بالعالم يتزايد والعقوبات الأحادية تتوسع.

الرئيس الصيني شي جين بينغ: نشهد تدهورا للوضع الإنساني في غزة ويجب العمل على وقف النار.

الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا: هناك صراع في فلسطين ولبنان ونحن بحاجة للعمل لمنع توسعه.

بيان القمة: تدين المجموعة الاعتداء الإسرائيلي على السفارة الإيرانية وتفجير أجهزة البيجر في لبنان.

بيان القمة: تدعو المجموعة لتعزيز مساعي جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية.

بيان القمة: تدعم بريكس انضمام دولة فلسطين المستقلة إلى الأمم المتحدة ضمن حدود عام 1967.

بيان القمة: دعم مبادرة روسيا لإنشاء بورصة حبوب تغطي قطاعات الزراعة الأخرى في المستقبل.

مراقبون: مجموعة بريكس تشق طريقها لكسر الهيمنة الغربية وإنهاء الأحادية القطبية في العالم.

مراقبون: كسر بريكس للهيمنة الغربية سيساهم في حل النزاعات وإنهاء الحروب لاسيما في المنطقة.

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