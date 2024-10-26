السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٦:٥٠ GMT
فارسی
البث المباشر

قمة البريكس.. كسر الهيمنة الغربية

السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٣٩ بتوقيت غرينتش

كان العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان وإنهاء الاحادية القطبية على طاولة قمة "بريكس" في "قازان" الروسية.

العالم باختصار

الرئيس الإيراني دعا مجموعة "بريكس" إلى استثمار إمكاناتها لوقف العدوان على غزة ولبنان.

مسعود بزشكيان: ما نشهده في فلسطين ولبنان تعميق للحرب إزاء الإهمال والتهاون في حقوق الشعوب.

بزشكيان: الولايات المتحدة أججت النزاعات ونحن نرى ما يجري في فلسطين ولبنان اليوم.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: التوتر الجيوسياسي بالعالم يتزايد والعقوبات الأحادية تتوسع.

الرئيس الصيني شي جين بينغ: نشهد تدهورا للوضع الإنساني في غزة ويجب العمل على وقف النار.

الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا: هناك صراع في فلسطين ولبنان ونحن بحاجة للعمل لمنع توسعه.

بيان القمة: تدين المجموعة الاعتداء الإسرائيلي على السفارة الإيرانية وتفجير أجهزة البيجر في لبنان.

بيان القمة: تدعو المجموعة لتعزيز مساعي جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية.

بيان القمة: تدعم بريكس انضمام دولة فلسطين المستقلة إلى الأمم المتحدة ضمن حدود عام 1967.

بيان القمة: دعم مبادرة روسيا لإنشاء بورصة حبوب تغطي قطاعات الزراعة الأخرى في المستقبل.

مراقبون: مجموعة بريكس تشق طريقها لكسر الهيمنة الغربية وإنهاء الأحادية القطبية في العالم.

مراقبون: كسر بريكس للهيمنة الغربية سيساهم في حل النزاعات وإنهاء الحروب لاسيما في المنطقة.

للمزيد إيكم الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

الرئيس الايراني يتحدث عن مكاسب المشاركة في قمة بريكس

بزشكيان: بريكس، نموذج ناجح للتعاون من اجل التخلص من الاحادية القطبية

قمة "بريكس" تدين العدوان الاسرائيلي على السفارة الايرانية في دمشق

 بزشكيان: بامكان "بريكس" ان تخفف من وطأة الحظر