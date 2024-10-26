قمة البريكس.. كسر الهيمنة الغربية

العالم – باختصار
الرئيس الإيراني دعا مجموعة "بريكس" إلى استثمار إمكاناتها لوقف العدوان على غزة ولبنان.
مسعود بزشكيان: ما نشهده في فلسطين ولبنان تعميق للحرب إزاء الإهمال والتهاون في حقوق الشعوب.
بزشكيان: الولايات المتحدة أججت النزاعات ونحن نرى ما يجري في فلسطين ولبنان اليوم.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: التوتر الجيوسياسي بالعالم يتزايد والعقوبات الأحادية تتوسع.
الرئيس الصيني شي جين بينغ: نشهد تدهورا للوضع الإنساني في غزة ويجب العمل على وقف النار.
الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا: هناك صراع في فلسطين ولبنان ونحن بحاجة للعمل لمنع توسعه.
بيان القمة: تدين المجموعة الاعتداء الإسرائيلي على السفارة الإيرانية وتفجير أجهزة البيجر في لبنان.
بيان القمة: تدعو المجموعة لتعزيز مساعي جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية.
بيان القمة: تدعم بريكس انضمام دولة فلسطين المستقلة إلى الأمم المتحدة ضمن حدود عام 1967.
بيان القمة: دعم مبادرة روسيا لإنشاء بورصة حبوب تغطي قطاعات الزراعة الأخرى في المستقبل.
مراقبون: مجموعة بريكس تشق طريقها لكسر الهيمنة الغربية وإنهاء الأحادية القطبية في العالم.
مراقبون: كسر بريكس للهيمنة الغربية سيساهم في حل النزاعات وإنهاء الحروب لاسيما في المنطقة.
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