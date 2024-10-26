الايرانيون يقللون من شأن الاعتداء الاسرائيلي بهذه الطريقة..

العالم - خاص بالعالم

وقال محمد رضا ميرتاج الديني في حديث لقناة العالم ان الدفاعات الجوية الايرانية تصدت للمقذوفات الاسرائيلية بنجاح وحتی بعض المقذوفات، تم التصدي لها قبل الوصول الی سماء العاصمة، والحياة في طهران طبيعية ولاتوجد آثار هلع بين الشارع الايراني.

وأوضح ان الطمأنينة والبرود الذي شهده الشارع الايراني ازاء الهجوم الاسرائيلي تمثل في صعود المواطنين الی أسطح المنازل لمشاهدة كيفية الرد الايراني علی هجوم المقذوفات الاسرائيلية.

1وأكد ان الاحتلال الاسرائيلي عرّض كيانه للخطر بهذا الاعتداء المجنون، فقد توعدت الجمهورية الاسلامية برد حاسم علی أي اعتداء علی اراضيها.

هذا وسمع دوي أصوات قوية تشبه الانفجارات في أطراف العاصمة الإيرانية طهران، في حين أفاد التلفزيون الايراني بأن الأصوات ناشئة عن تفعيل أنظمة الدفاع الجوي.

وفي أول تصريح رسمي ايراني حول الاصوات أفاد مسؤول العلاقات العامة في الدفاع الجوي لمحافظة طهران بأن "الأصوات القوية التي سمعت في محيط طهران كانت مرتبطة باستجابة أنظمة الدفاع الجوي للمحافظة لمحاولة الكيان الاسرائيلي الاعتداء على ثلاثة مواقع خارج طهران، وأبعاد الموضوع مازالت قيد التحقق".

وللمرة الثانية بعد ساعات تصدت الدفاعات الجوية الايرانية من جديد لأهداف في سماء طهران وبعض النقاط الحدودية في البلاد، بحسب مسؤول العلاقات العامة في الدفاع الجوي لمحافظة طهران.

ولم يسجل أي حادث أمني في مختلف أنحاء ايران، كما شهدت العاصمة طهران أجواء هادئة وحركة سير طبيعية.