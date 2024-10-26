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لجنة الامن القومي في البرلمان الايراني: العدو الصهيوني اضعف من ان يصيب ايران باذى حقيقي

السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٣٩ بتوقيت غرينتش

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