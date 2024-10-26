جيش الاحتلال ينبش المقابر في غزة و يسرق 2300 جثة منها

العالم-فلسطين

وأضاف المكتب، في تحديثه لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة: “2,300 جثمان سرقها الاحتلال من العديد من مقابر قطاع غزة”.

وأوضح أن الجيش الإسرائيلي دمر منذ بدء حرب الإبادة نحو 19 مقبرة بشكل كلي أو جزئي في مختلف مناطق القطاع، من أصل 60 مقبرة.

ومنذ بدء حرب الإبادة، قال فلسطينيون إن الجيش ينبش المقابر ويسرق جثامين منها خلال عمليات توغل برية أجراها لمناطق عدة في القطاع.

وفي البيان نفسه، جدد المكتب الحكومي تحذيره من أن 3500 طفل فلسطيني معرضون للموت بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء في مناطق القطاع.

ويواجه سكان قطاع غزة أزمة في توفير الطعام والمياه والأدوية، جراء الحصار الإسرائيلي المشدد المفروض عليهم منذ بدء حرب الإبادة، وسط شح المساعدات الغذائية والإغاثية التي تصلهم.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حرب إبادة جماعية على غزة خلفت أكثر من 143 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل، ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.