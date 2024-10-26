السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٧:٠٢ GMT
فارسی
البث المباشر

وكالة نور نيوز الايرانية : سياسة ايران الثابتة ازاء العدوان الاسرائيلي على البلاد هي الرد دون تاخير او تسرع

السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٤٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :