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المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وماليزيا تدين بشدة العدوان الصهيوني على ايران

السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٥٩ بتوقيت غرينتش

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