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الجبهة الشعبية: العدوان الذي جرى بالتنسيق والمشاركة من اميركا اثبت فشله في تحقيق اهدافه

السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:١٤ بتوقيت غرينتش

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