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الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تعلن وقوفها الى جانب ايران وفصائل المقاومة في مواجهة العدوان الصهيوني المستمر

السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:١٦ بتوقيت غرينتش

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