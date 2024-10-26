حزب الله يغير المعادلة.. النار بالنار

العالم – إنقلاب الصورة

الحرب العدوانية الصهيونية على لبنان مستمرة رغم القصف والتدمير والاغتيالات والضربات الموجعة التي وجهها العدو الإسرائيلي إلى حزب الله، إلا أن صواريخ الحزب لا تزال تتساقط وتتزايد وتيرتها كما وأهدافا نوعية وصواريخ جديدة قيد المعركة، ونتنياهو وغالانت يريدان عودة المستوطنين إلى الشمال، ويريدان التفاوض تحت النار.

وقال وزير الحرب الإسرائيلي يواف غالانت: "إن إضعاف حزب الله وإبعادة عن خط الحدود سيسمح بعودة السكان، سنجري المفاوضات تحت النار.. قلت هذا في اليوم الأول وفي غزة و قلته هنا."

وزير الحرب الصهيوني يحلم ويستعرض ويقول إنه يريد عودة المستوطنين إلى الشمال، ويضرب حزب الله ويضعف حزب الله ويبعد حزب الله.. إلا أن هذا الرجل يعيش في إحلامه.. أو ظنّ أن حزب الله ممكن أن يرفع الراية البيضاء؟ لا أبدا.. فحزب الله رد على غالانت قائلا: الدم بالدم والحديد بالحديد والنار بالنار.. ولن تستطيعوا كسر حزب الله، وصواريخنا ستصل إلى تل أبيب، ولن تعيدوا المستوطنين إلى الشمال.

وقال مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف: "يقول وزير الحرب الصهيوني لا مفاوضات إلا تحت النار.. هل كنت تعتقد أننا سنضع أيدينا على رقابنا ونوقع لك وثيقة استسلام؟ هل كنت تعتقد أننا سنرفع الأعلام البيضاء المذلة؟ حاشا.. هل بلغ بك الخيال والجموح أن تحلم بمستوطنات صهيونية على أرض الجنوب؟ أو دويلة عميلة على غرار ما مضى من زمن؟.. جوابنا لك: الحديد بالحديد والدم بالدم والنار بالنار."

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