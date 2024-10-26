السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٨:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

حركة المقاومة الاسلامية حماس: نشيد بجاهزية ايران ودفاعاتها الجوية وتصديها للعدوان الصهيوني والذي نجح في ابطال فاعليته

السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٥٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :