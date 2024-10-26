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حركة الجهاد الاسلامي: العدوان الصهيوني على الاراضي الايرانية محاولة فاشلة لكسر قوى المقاومة في المنطقة والتي سيزيدها هذا العدوان صلابة

السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٥٨ بتوقيت غرينتش

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