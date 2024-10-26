باكستان تدين العدوان الصهيوني على إيران

العالم - ايران

واعتبرت باكستان ان الضربات العسكرية الإسرائيلية ضد سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلامتها الإقليمية تشكل انتهاكا خطيرا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. وتقوض هذه الضربات الطريق إلى السلام والاستقرار الإقليميين وتشكل أيضًا تصعيدًا خطيرًا في منطقة مضطربة بالفعل.

وشددت اسلام آباد على الكيان الصهيوني يحمل المسؤولية الكاملة عن التصعيد الحالي واتساع نطاق الصراع، داعية مجلس الأمن الدولي إلى القيام بدوره في صون السلم والأمن الدوليين، واتخاذ خطوات فورية لوضع حد للتهور الإسرائيلي في المنطقة وسلوكه الإجرامي.

واضافت : يجب على المجتمع الدولي أيضا أن يقوم بدوره في استعادة السلام والأمن الإقليميين.

وكانت كل من السعودية وماليزيا وسلطنة عمان وفصائل المقاومة الفلسطينية قد ادانت في وقت العدوان الصهيوني على ايران عبر بيانات منفصلة .