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جبهة النضال الشعبي الفلسطيني تدين العدوان الصهيوني على ايران وتحيي يقظة الجيش الايراني التي افشلت اهداف العدوان

السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٠٨ بتوقيت غرينتش

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