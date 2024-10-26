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الإمارات تلتحق بركب المنددين بالعدوان الصهيوني على ايران 

الإمارات تلتحق بركب المنددين بالعدوان الصهيوني على ايران 
السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٢٩ بتوقيت غرينتش

أدانت دولة الإمارات بشدة الاستهداف العسكري الذي تعرضت له الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأعربت عن قلقها العميق إزاء استمرار التصعيد وتداعياته على الأمن والاستقرار في المنطقة.

العالم - ايران

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أهمية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والحكمة لتجنب المخاطر وتوسيع رقعة الصراع.

وجددت الوزارة التأكيد على إيمان دولة الإمارات بأن تعزيز الحوار والالتزام بالقوانين الدولية واحترام سيادة الدول هي الأسس المثلى لحل الأزمات الراهنة. وفي هذا السياق، تشدد دولة الإمارات على ضرورة حل الخلافات عبر الوسائل الدبلوماسية بعيداً عن لغة المواجهة والتصعيد.

وكانت كل من السعودية وسلطنة عمان وباكستان وفصائل المقاومة الفلسطينية سبقت الامارات في ادانة العدوان الصهيوني الجديد على ايران .

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