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حكومة صنعاء: موقف ايران من القضية الفلسطينية معروف ودعمها للمقاومة ضد الاحتلال والعدوان يشكل منارة امل لشعوب المنطقة

السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٣٧ بتوقيت غرينتش

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