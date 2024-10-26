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السيد الصدر:العدوان الصهيوني على الاراضي الايرانية احقر واصغر من ان يستنكر ويكشف مدى الارتباك والقلق الشديدين اللذين يحيطان بالكيان وداعميه

السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٣٩ بتوقيت غرينتش

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