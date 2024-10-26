فضيحة غالانت المدوية التي كشفت عنها "تايمز أوف إسرائيل" + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وأشار محمد شمص إلى أن وسائل إعلام وخاصة الناشطين على السوشيال ميديا وصحف إسرائيلية تتحدث اليوم عن فضيحة مدوية لوزير الحرب الإسرائيلي يواف غالانت، بخصوص المشهد في غرفة العمليات مع القيادات العسكرية في مخبأ تحت الارض، حيث يظهر صورة، أكدت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أنها تعود لحريق في مصفى في طهران في 3 حزيران عام 2021.

وأوضح أن الناشطون في وسائل التواصل بدأوا يسخرون من غالانت واصفين ذلك بأنها فضيحة مدوية وأن السحر قد انقلب على الساحر، حيث أرادوا ترميم صورتهم فإذا بالصورة تنهار أمام هذا الكذب الإسرائيلي.

ولفت إلى أن هناك تضخيم للضربة في إسرائيل، وقال: يقولون مئة طائرة.. ولم نر أي طائرة منها، وأيضا مضى شهر من التهديد والوعيد ثم الأسبوع الماضي كان الحديث عن تسريبات ووثائق سرية وأن الأميركيين سربوا هذه الوثائق.. وبعد كل هذه التهديدات والتسريبات نلاحظ أنهم قاموا بمجرد فرقعات وبوالين ظهرت في أجواء بعض المناطق الإيرانية.

أوضح أن: هذا دليل على أن هناك تخبط واضح وفشل ذريع في هذا العدوان، وهذا بات واضحا من خلال الدعوات الإسرائيلية والأميركية المتسارعة لضرورة أن لا يكون هناك رد إيراني، لكن واضح بالمعلومات أن على طاولة مجلس الأمن القومي الإيراني هناك 10 سيناريوهات وضعت على الطاولة وأشرف عليها القائد الإمام السيدعلي خامنئي، وأعطى الضوء الأخضر للاستفادة منها، مرتبطة بنوع وحجم العدوان الإسرائيلي.

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