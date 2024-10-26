السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٩:٥٥ GMT
فارسی
البث المباشر

بيان للخارجية الايرانية يعتبر العدوان الصهيوني على مواقع عسكرية في ايران انتهاكا سافرا للقانون الدولي وميثاق الامم المتحدة

السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٠١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :