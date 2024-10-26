مقتل ثلاثة جنود صهاينة جراء انفجار دبابة شمال غزة

العالم- فلسطين المحتلة

وقال موقع "حدشوت للو تسنزورا" الصهيوني: إن ثلاثة جنود "إسرائيليين" قُتلوا جراء تفجير دبابة في معارك غزة، وتم تخليص الجثث والمصابين بعد ساعات.

وعلق موقع "حدشوت بزمان" الصهيوني على الحدث بالقول: "بعد عدة ساعات، تم إجلاء ثلاثة جنود من الجيش الصهيوني من داخل دبابة أصيبت أثناء الليل في معارك غزة".

وكشفت قناة كان العبرية، تفاصيل الكمين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة: "في ساعات الفجر الباكر، كجزء من تطويق مستشفى كمال عدوان، أصيبت دبابة من كتيبة 196 التابعة للواء المدرعات 460 نتيجة انفجار عبوة ناسفة أثناء تحركها".

وأشارت القناة العبرية إلى أن الانفجار أدى إلى مقتل 3 من أفراد الطاقم، وإصابة جندي آخر. واعترف الاحتلال خلال الـ 24 ساعة الأخيرة بمقتل 13 ضابطًا وجنديًا في كمائن بمعارك جنوب لبنان وشمال قطاع غزة، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 60 آخرين بجروح متفاوتة من بينهم 12 بجروح خطيرة .

ونشر موقع عكا للشؤون الإسرائيلية، إحصائية بعدد القتلى الذين اعترف الاحتلال بهم.

وأشار إلى أن 66 قتيلًا في صفوف قوات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين وغيرهم، وفق الإعلانات الرسمية، منذ بداية شهر أكتوبر الجاري في مختلف جبهات القتال.