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الخارجية الايرانية:ايران ملزمة بالدفاع عن سيادة البلاد ضد الاعمال العدوانية الاجنبية وهذا ماتؤكده المادة 51 من ميثاق الامم المتحدة

السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٠٤ بتوقيت غرينتش

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