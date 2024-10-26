سوريا تدين العدوان الصهيوني السافر على إيران

العالم - ايران

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في بيان لها: “تدين الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي السافر الذي وقع فجر اليوم على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والذي تزامن مع عدوان جوي غاشم على سورية، في انتهاكٍ وقحٍ لسيادة وحرمة الأراضي الإيرانية والسورية، وخرقٍ فاضحٍ للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة”.

وأضافت الخارجية: “تشدد سورية على أن هذا العدوان الإسرائيلي، يأتي في سياق استهتار هذا الكيان بكل القوانين الدولية والإصرار على نهجه العدواني الإجرامي المستمر على دول المنطقة، وحرب الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي يرتكبها بحق شعوبها”.

وختمت الخارجية بيانها بالقول: “تؤيد الجمهورية العربية السورية حق إيران المشروع في الدفاع عن نفسها، وحماية أراضيها وحياة مواطنيها، والذي تضمنه القوانين الدولية، وتعرب عن تضامنها القوي ووقوفها إلى جانبها في وجه ما تتعرض له من عدوان”، داعية مجدداً جميع دول العالم الحر إلى إدانة أعمال “إسرائيل” العدوانية، والعمل على وضع حد لها، وضمان مساءلة مرتكبيها وعدم إفلاتهم من العقاب.

هذا وادانت في وقت سابق كل من السعودية والعراق والامارات وماليزيا وباكستان وسلطنة عمان العدوان الصهيوني الغاشم على ايران .