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الحكومة الكويتية تعلن استنكارها وادانتها للعدوان الاسرائيلي على ايران

السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٣١ بتوقيت غرينتش

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