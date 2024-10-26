 قطر تدين بشدة الهجوم الصهيوني على إيران

العالم - ايران

وعبرت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، عن قلق دولة قطر البالغ إزاء التداعيات الخطيرة التي قد تترتب على هذا التصعيد، وحثت جميع الأطراف المعنية على التحلي بضبط النفس وحل الخلافات بالحوار والطرق السلمية، وتجنب كل ما من شأنه زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت الوزارة دعوة دولة قطر للمجتمع الدولي لتكثيف الجهود الرامية إلى التهدئة وخفض التصعيد وإنهاء معاناة شعوب المنطقة، لاسيما في غزة ولبنان.

هذا وادانت في وقت سابق كل من السعودية والعراق والامارات وماليزيا وباكستان وسلطنة عمان وسوريا العدوان الصهيوني الغاشم على ايران .