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 قطر تدين بشدة الهجوم الصهيوني على إيران

 قطر تدين بشدة الهجوم الصهيوني على إيران
السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٢٤ بتوقيت غرينتش

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستهداف الكيان الاسرائيلي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، واعتبرت هذا العمل انتهاكا صارخا لسيادة إيران وخرقا واضحا لمبادئ القانون الدولي.

العالم - ايران

وعبرت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، عن قلق دولة قطر البالغ إزاء التداعيات الخطيرة التي قد تترتب على هذا التصعيد، وحثت جميع الأطراف المعنية على التحلي بضبط النفس وحل الخلافات بالحوار والطرق السلمية، وتجنب كل ما من شأنه زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت الوزارة دعوة دولة قطر للمجتمع الدولي لتكثيف الجهود الرامية إلى التهدئة وخفض التصعيد وإنهاء معاناة شعوب المنطقة، لاسيما في غزة ولبنان.

هذا وادانت في وقت سابق كل من السعودية والعراق والامارات وماليزيا وباكستان وسلطنة عمان وسوريا العدوان الصهيوني الغاشم على ايران .

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