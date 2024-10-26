مؤيدون لفلسطين يحرجون بايدن خلال اعتذاره للهنود الحمر!

العالم- الامريكيتان

وحضر بضع مئات من الأشخاص كثيرون منهم يرتدون الزي القبائلي التقليدي إلى ملعب رياضي في الهواء الطلق في قرية لافين بولاية أريزونا بالقرب من فينيكس، وهللوا حين اعتذر بايدن عن الصدمة التي واجهتها أجيال من جماعات من الهنود الحمر بسبب المدارس الداخلية في أنحاء البلاد.

وقال بايدن للحضور: "إنها خطيئة عالقة بأرواحنا، أعتذر رسميًا".

"ماذا عن غزة؟"

وحينها أقدم مؤيدان لفلسطين على مقاطعة حديث بايدن، حيث قال أحدهما: "كيف تعتذر عن إبادة جماعية بينما ترتكب إبادة جماعية في فلسطين؟".

ورفع الآخر علم فلسطين وهو يصرخ: "ماذا عن الناس في غزة، ماذا عن الناس في فلسطين؟".

وأثناء مرافقة أحد المحتجين إلى خارج المكان، قال بايدن: "هناك الكثير من الأبرياء يُقتلون ويجب أن يتوقف ذلك".

وأدى دعم الولايات المتحدة للعدوان الاسرائيلي على غزة ولبنان، إلى أشهر من الاحتجاجات في أنحاء الولايات المتحدة.

وزيارة الجمعة هي الأولى التي يذهب فيها الرئيس الديمقراطي جو بايدن إلى مقاطعة للهنود الحمر أثناء وجوده في منصبه، وتأتي في إطار جهوده لتعزيز تركته في الأشهر الأخيرة المتبقية له في البيت الأبيض.

كما أن ولاية أريزونا واحدة من الولايات السبع المتأرجحة في سباق محتدم في الانتخابات الأميركية المقررة في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، والتي يتنافس فيها المرشحان الديمقراطية كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترمب.