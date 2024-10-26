الكويت: الهجوم على إيران يعرض أمن المنطقة للخطر

العالم - ايران

وجاء في بيان الخارجية: "تعرب دولة الكويت عن إدانتها ورفضها الشديدين للعدوان الإسرائيلي الذي استهدف الجمهورية الإسلامية الإيرانية فجر اليوم، والذي يعكس سياسة الفوضى التي تنتهجها قوات الاحتلال الإسرائيلي من خلال انتهاك سيادة الدول، وتعريض أمن المنطقة للخطر".

وأضاف البيان: "تجدّد الكويت مطالبتها للمجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهم لوقف هذه الممارسات التي تهدد مستقبل المنطقة وشعوبها، وتؤكد على ضرورة اتخاذ خطوات جادة للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين، وفقًا للقوانين والمواثيق الدولية".

هذا وادانت في وقت سابق كل من السعودية والعراق والامارات وماليزيا وباكستان وسلطنة عمان وسوريا وقطر العدوان الصهيوني الغاشم على ايران .