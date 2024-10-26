ايران تعلن التصدي للهجوم الاسرائيلي بنجاح وتحتفظ بحق الرد

العالم - ايران

في الساعة الثانية من فجر يوم السبت شن كيان الاحتلال الإسرائيلي هجوما من خارج الحدود على ايران ما خلف أضرارا محدودة.

وسمع دوي انفجارات إثر تصدي منظومة الدفاع الجوي الايرانية لمحاولات كيان الاحتلال استهداف بعض القواعد العسكرية في محافظات طهران وإيلام وخوزستان.

مقر الدفاع الجوي الايراني أفاد في بيان بأنه وعلى الرغم من التحذيرات السابقة التي وجهها مسؤولو الجمهورية الإسلامية لكيان الاحتلال لتجنب أي مغامرات إلّا أن هذا الكيان هاجم بعض المراكز العسكرية في محافظات طهران وخوزستان وايلام وأن منظومة الدفاع الجوي نجحت بالتصدي لهذا الهجوم العدواني الذي خلف اضرارا محدودة.

مصادر في كيان الاحتلال أعلنت أن مجلس الحرب الاسرائيلي أصدر قرار شن الهجوم من هنا في هذه الغرفة المحصنة تحت الأرض بمقر وزارة الحرب. وبعد أربع ساعات من بداية العدوان أعلن جيش الاحتلال أنّه أكمل الهجوم زاعما أنه طال أهدافا عسكرية في إيران.

وقال الناطق العسكري باسم جيش الإحتلال دانيال هاغاري إن تنفيذ الهجوم تم بتوجيه من المستوى السياسي ردا على هجمات ايران.

إلى ذلك افاد موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أميركيين بأن تل ابيب أخطرت إدارة الرئيس جو بايدن قبل ساعات من تنفيذ الهجوم الإسرائيلي. كما كشف عن أن ايران كانت على علم مسبق بتنفيذ الضربة وأنّها اتّخذتْ الاستعدادات اللازمة للتصدي لها.

مسؤول أميركي رفيع أكد أن الرد الإسرائيلي على إيران انتهى، وطلب من طهران عدم الرد أو التصعيد مضيفا أنّه ينبغي أن يكون هذا هو نهاية تبادل الضربات المباشرة بين تل ابيب وطهران.

وأعلن مجلس الأمن القومي الأميركي أن واشنطن لم تشارك في العملية الإسرائيلية ضد إيران وأن هدفها خفض التوتر في المنطقة من خلال زيادة الدبلوماسية.

لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني أكدت أن العدو الصهيوني أضعف من أن يصيب إيران بأذى حقيقي.

هذا واستأنفت حركة الطيران انشطتها بعد توقف استمر لبضع ساعات فيما شهدت كافة مدن ايران حركة جارية وطبيعية.