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رئيس الوزراء الباكستاني يعلن ادانته للعدوان الاسرائيلي على ايران ويؤكد وقوف باكستان الى جانب ايران من اجل السلام والامن

السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٠٤ بتوقيت غرينتش

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