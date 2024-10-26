الأردن يدين القصف الإسرائيلي على إيران ويعده تصعيدا خطيرا

العالم - ايران

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، في بيان اليوم السبت، رفض المملكة المطلق للتصعيد الخطير في المنطقة ولانتهاكات القانون الدولي، محذراً من الانزلاق إلى صراعٍ يهدد استقرار المنطقة والأمن الدولي.

وطالب المجتمع الدولي بضرورة تحمل مسئولياته، واتخاذ إجراءات فورية تفرض وقف العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية ولبنان خطوة أولى نحو خفض التصعيد، ووقف خروقاته للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وحماية أمن المنطقة واستقرارها من التبعات الكارثية لاستمرار الاعتداءات الإسرائيلية.