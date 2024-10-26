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الأردن يدين القصف الإسرائيلي على إيران ويعده تصعيدا خطيرا

الأردن يدين القصف الإسرائيلي على إيران ويعده تصعيدا خطيرا
السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٣٤ بتوقيت غرينتش

أدانت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية القصف الجوي الذي شنته إسرائيل على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قائلة إنه يعد خرقاً للقانون الدولي وانتهاكاً لسيادة طهران، وتصعيداً خطيراً يدفع باتجاه المزيد من التوتر في المنطقة.

العالم - ايران

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، في بيان اليوم السبت، رفض المملكة المطلق للتصعيد الخطير في المنطقة ولانتهاكات القانون الدولي، محذراً من الانزلاق إلى صراعٍ يهدد استقرار المنطقة والأمن الدولي.

وطالب المجتمع الدولي بضرورة تحمل مسئولياته، واتخاذ إجراءات فورية تفرض وقف العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية ولبنان خطوة أولى نحو خفض التصعيد، ووقف خروقاته للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وحماية أمن المنطقة واستقرارها من التبعات الكارثية لاستمرار الاعتداءات الإسرائيلية.

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