الاحتلال يعتقل كوادر طبية وجرحى بمستشفى كمال عدوان

العالم- فلسطين

وقالت وزارة الصحة في بيان لها، إن الاحتلال اعتقل كافة الكوادر الطبية وبعض الجرحى والمرضى داخل مستشفى كمال عدوان، واحتجز النساء في أحد الغرف داخل المستشفى دون ماء أو طعام.

وناشدت وزارة الصحة كافة المؤسسات الدولية والأممية والجهات المعنية بالتدخل العاجل لحماية المرضى والكوادر الطبية العاملة بالمستشفى.

وفي تفاصيل الحدث، قال الصحفي عبد القادر صباح، إن قوات الإحتلال اعتقلت كافة الطواقم الطبية في مستشفى كمال عدوان من الرجال باستثناء مدير المستشفى الدكتور حسام ابو صفية وفتاة من الطاقم الطبي وأحد عمال النظافة، كذلك تم اعتقال عدد آخر من الجرحى.

وأمس الجمعة، أعلنت وزارة الصحة، استشهاد طفلين داخل قسم العناية المركزة في مستشفى كمال عدوان، بعد توقف مولدات المستشفى واستهداف محطة الأكسجين نتيجة العدوان الإسرائيلي.

وقالت وزارة الصحة، إن الوضع الحالي داخل مستشفى كمال عدوان يزداد سوءًا بشكل مقلق. وبينت أن العدد الإجمالي للأشخاص داخل المستشفى يبلغ 600 شخص، بما يشمل المرضى والجرحى والطاقم الطبي والمرافقين، وأن عدد المرضى والجرحى هو 195، بينما يبلغ عدد الطاقم الطبي 70، وقد أصيب 3 ممرضين وعامل نظافة خلال الأحداث الجارية.

ويواصل الاحتلال لليوم الثاني محاصرة مستشفى كمال عدوان وإخرجه عن الخدمة بالإضافة إلى عمليات حفر وتجريف وحرق للمنازل المحيطة بالمستشفى.