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مفتي جمهورية العراق الشيخ مهدي الصميدعي يدين الاستهتار الصهيوني باختراق سيادة العراق وشن عدوان على الجمهورية الاسلامية في ايران

السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:١٧ بتوقيت غرينتش

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