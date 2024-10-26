السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤
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الخارجية اللبنانية تدين العدوان الاسرائيلي فجر اليوم على مواقع في ايران وتؤكد انها تشكل انتهاكا لسيادة ايران وتهديا خطيرا للامن الاقليمي والدولي

السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٢١ بتوقيت غرينتش

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