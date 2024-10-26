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رويترز عن مسؤول سعودي: المجال الجوي للبلاد لم يستخدم خلال العدوان الاسرائيلية على ايران

السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٤٤ بتوقيت غرينتش

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