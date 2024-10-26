المقاومة اللبنانية تعلن استهداف قاعدة "ميشار" الصهيونية بصلية صاروخية

العالم-لبنان

وفي بيان لها قالت المقاومة الإسلامية في لبنان، دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‌‏وشعبه، ‏قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:45 من ظهر يوم السبت 26-10-‌‏2024، ‏الكريوت شمال مدينة حيفا بصلية صاروخية.‏

وفي بيان آخر قالت، دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‌‏وشعبه، ‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:15 من ظهر يوم السبت 26-10-‌‏2024، ‏قاعدة ميشار (مقر ‏الاستخبارات الرئيسيّة للمنطقة الشمالية في صفد) بِصلية صاروخية.‏