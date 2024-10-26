المقاومة اللبنانية تعلن استهداف قاعدة "ميشار" الصهيونية بصلية صاروخية

العالم-لبنان
وفي بيان لها قالت المقاومة الإسلامية في لبنان، دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:45 من ظهر يوم السبت 26-10-2024، الكريوت شمال مدينة حيفا بصلية صاروخية.
وفي بيان آخر قالت، دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:15 من ظهر يوم السبت 26-10-2024، قاعدة ميشار (مقر الاستخبارات الرئيسيّة للمنطقة الشمالية في صفد) بِصلية صاروخية.