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المكتب السياسي لحركة انصار الله: ان مثل هذه الهجمات لن تكسر ارادة المقاومة ونجدد التاكيد على الحق المشروع لايران في الرد على هذه الاعتداءات

السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:١٣ بتوقيت غرينتش

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