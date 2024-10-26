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رئيس الوزراء العراقي الاسبق عادل عبد المهدي: فشل الكيان في غزة ولبنان وفي الرد على ايران انقلاب في موازين القوى والمقاومة سترسم المستقبل

السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:١٦ بتوقيت غرينتش

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